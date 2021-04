Libaaxa baxsaday: 'Laba xabadood baa lagu dhuftay ka dib ayuu cararay'

11 Daqiiqadood ka hor

Cali Waracadde, oo beerta lagu xanaaneynayay libaaxyada leh wuxuu BBC Somali u sheegay in "wiil xanaaneynayay uu albaabka furay si uu u quudiyo, ka dibna ay ku soo boodeen, albaabkana ka bexeen".

Sida uu xaqiijiyay wiilkaa ayaa dhaawacmay. "Maysan cunin balse way isku tuur-tuureen. mana aysan cidiyeyn. Xoogaa wuu yara burburay", ayuu yiri.

Xilli uu da'ayay roob, ayaa Libaaxayadu ka baxsadeen beerta, ka dib waxaa la soo saaray digniinaha loo jeedinayay dadweynaha magaalada Hargeysa oo loogu sheegayay in ay taxadaraan.

Libaaxyada baxasaday oo markii hore ahaa laba, waxaa la qabtay mid ka mid ah ka dib markii shaqaalaha beerta ay ku guuleysteen in ay xakameeyaan.

Libaaxa baxsaday ayaa la sheegay in uu qoorta ka dhaawacay gabar. Dhaawaca haweenayda ayaa la sheegay in loola cararay Cisbitaal. "Libaaxa ayaa laba xabadood lagu dhuftay oo dhaawacmay, ka dibna wuu sii daayay gabadha wuuna cararay oo wuxuu galay meel kayn ah deetanah ", sida uu sheegay milkiilaha, Cali Warancade.

Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Somaliland, Cali Warancadde oo ah milkiilaha beerta iyo libaaxyada, ayaa sheegay in ay muhiim tahay in mas'uuliyad la iska saaro ilaalinta Libaaxyadan maadama arrintaan kal horana dhacday.

Cali Waracadde ayaa tilmaamay in sababta uu u xannaaneeyo Libaaxyadan ay tahay in deegaannada Somaliland aaney ka dabar go'in xaywaanaadka, uuna hadda qorsheynayo in uu intaan ka sii balaariyo.