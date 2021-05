Itoobiya: “Dadkii afka Oromada ku hadlay wey daayeen intii kalana wey dileen”

Qof goob joogga ahaa muxuu sheegay?

"Inkasta oo aan anigu ku badbaaday afka Oromada oo aan garanayey in dad rayad ah oo aan waxba galabsan qabiilkooda dartii loo dilo waa wax laga argagaxo, naxdinti aan halkaa ka soo qaaday darteedna maalin dhan hadal wuu iga soo bixi waayey maanta ayaan hadalba billaabay" ayuu yiri ninkan goob joogga ahaa ee BBC-da u warramay.

Dalka Itoobiya waxaa sanadihi u dambeeyey ka dhacayay dagaallo u dhaxeeya qaar ka mid ah qowmiyadaha dalkaas oo ay dad badanna ku dhinteen. Sidoo kale dagaallada ku saleysan qoomiyadaha ayaa qasbay in ay kumanaan qof barakacaan.

Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa marwalba waxay sheegtaa in amniga dalka ay gacan bir ah ku qabaneyso, cidkasta oo dalka qalaalaase u horseedaysana ay tallaabbo ka qaadeyso.

"Walaaca badan ee la muujinayo waa cabsi ah in Itoobiya ay burburto, sababta keenaysana waxaa weeye in Itoobiya ay qoomiyado ahaan isku haysato. Marka xaalkeedu waa gacan calool ku jirta," ayuu yiri C/nuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka.

Waxyaabaha walaaca keenaya ayaa la sheegayaa in ay yihiin in dagaallada qoomiyadaha ee inta badan ka dhacaya dalka Itoobiya ay salka ku hayaan dhanka awoodda.

Qorshaha hadda ee dowladda Itoobiya wuxuu yahay in ay qabato doorashooyiin wakhtigoodii ka dib dhacay oo dadka ay codkooda ka dhiiban doonaan horraanta bisha Juun. laakiin sabab la xiriirta isku dhacayada gobalka Tigray ayaa sababay in doorashada laga joojiyo gobalkaas, waxaana jiro "cabsi laga qabo in ay rabshado kale ka dhacaan qaybaha kale ee wadanka", sida ay qabaan dadka ka faalooda arrimaha Itoobiya.