Afrika iyo Shiinaha: Maxay Afrika ugu taageertay Shiinaha "xasuuqa Muslimiinta" lagu hayo?

53 Daqiiqadood ka hor

Ugu yaraan hal milyan oo bulshada qowmiyadda Uyghurs ka tirsan ayaa la aaminsan yahay in lagu xiray gobolka Xinjiang, iyagoo lagu hayo xeryo aan sharci ku dhisneyn oo aad loo ballaariyay. Shiinaha ayaa wajahaya eedeymo ku saabsan in dadkaas loo geysto tacaddiyo isugu jira in lagu khasbo shaqo, in loo adeegsado howlo caafimaad oo ay dowladda kula dagaallameyso bakteeriyada, in jir dil loo geysto iyo in la xasuuqo - eedeymayaas oo dhammaantood ay xukuumadda Beijing beenisay.