Farmaajo iyo baasaboor kale: Madaxweynaha ma wuxuu haystaa dhalashada dalka Canada?

26 Daqiiqadood ka hor

Waxay ahayd 1-dii bishii Ogos ee sannadkii 2019-kii markii Villa Somaliya ay baahisay xogta ah in Madaxweyne Farmaajo uu iska celiyey dhalashadii uu ka haystay dalka Maraykanka, iyaga oo sheegay in si iskii ah uu u go'aansaday.

Waxaana xilligaas warbixin lagu sheegay in hawshani soo bilaabatay tan iyo markii madaxweynaha uu xilka qabtay, feebarweri 2017.

Dhawaan se warbaahinta New York Times waxay baahisay xog sheegaysa, in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haysto dhalashada dalka Canada.

Ka dib markii soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalladii sokeeye, wuxuu go'aansaday inuu sii joogo. Sida ay qortay New York Times, nin ay saaxiibo yihiin oo sida oo kalena qaraabo ay yihiin Farmaajo wuxuu sheegay in uu markii hore magangalyo siyaasadeed ka dalbaday Canada, halkaas oo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis, markii dambena uu helay baasaboor Canada.

Wargeyska New York Times, wuxuu sheegay in aanay wax falcelin ah ka helin dhanka dawladda, laakiin BBC Somali oo la xidhiidhay waaxda warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya waxay kaga jawaabeen in aanay arrintaas haba yaraatee, waxba ka jirin.