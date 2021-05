Bollywood: Muxuu yahay filimka Salman Khan ee khatarta dhaqaale keeni kara hadduu soo baxo?

Saacad ka hor

Milkiileyaasha tiyaatarrada ee dalka Hindiya ayaa rajo ka qabay in dib loo furo shaleemooyinka si daawadeyaasha loogu fasaxo filimada xiisaha badan ee in muddo ah la sugayay, laakiin wax walba waxay isbaddaleen markii uu dib usoo labokacleeyay cudurka Covid-19.

Filimkan oo lagu magacaabo "Radhe Your Most Wanted Bhai" ayaa la sii deyn doonaa iyadoo aan lagu xireynin saameynta cudurka safmarka ah, waana filimka kaliya ee go'aankaas raacay.

Qaabkee loo sii deynayaa?

Soo saareyaasha filimka Radhe ayaa damacsan in ay labo qaab u sii daayaan, iyagoo isku mar ku fasaxaya tiyaatarrada iyo waliba baraha dhinaca internet-ka. Taas ayaa ka dhigan in filimka uu mar qura diyaar ku noqonayo shaleemooyinka iyo internet-ka qof walbana uu kala dooran karo halka uu ka daawanayo.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas raaciyay: "Way iska caddahay in qof walba uu door bidayo qaabka uu Rs 500 ku bixin karo kaddibna filimka gurigiisa uga daawan karo isagoo la jooga dhammaan qoyska, halka shaleemooyinkana ay waayi doonaan cid timaada xilligan uu cudurka safmarka ah socdo, runtii khatar dhaqaale ayay keeneysaa taasi. Waxay caddaalad darro ku noqoneysaa taageerayaasha jecel inay shaashadaha waawyn daawadaan."

Kala weecinta filimada Salman Khan iyo John Abraham

Dhowr falanqeeye oo uu ka mid yahay Sumit Kadel ayaa aaminsan in ugu yaraan shan ilaa siddeed filim oo Bollywood ah ay raadkaas raaci doonaan ayna ku adkeysan doonaan in hal mar laga sii daayo tiyaatarrada iyo Internet-ka. Dhammaantood ayuu sheegay in ay ku dhawaaqistooda kusoo aadi karaan isbuuca ugu horreeya ee bishan May oo haddaba aan ku guda jirno.