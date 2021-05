Gantaalka Shiinaha: Meelaha uu ku dhici karo ee la saadaaliyay

Waxaa la filayaa in inta badan gantaalkan ay gubato, marka uu hawada dhulka uu soo galo. Waxaa dhici karta in jajab waaweyn oo ka soo daada ay dhulka ku soo hoobtaan.

Saadaasha waxay muujineysaa in dhul kooban la qiyaasayo in uu ku dhaco ama ay ku daataan jajabkiisa. Wuxuu ku socdaa si xagal silloon ah, wuxuuna ku aadan yahay dhul-baraha qiyaastii 41.5 degree.

Taas micneheedu wuxuu yahay in meesha laga saarayo in gantalkan iyo burburkiisa ay gaaraan meel ka baxsan 41.5 degrees, ee waqooyiga Loolka dhulka, ama meel ka fog 41.5 degree, ee dhanka loolka koonfureed ee dhulka.

Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la'aan wayn tahay in la ogolaado in gantaal wayn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakameyneynin. Balse dowladda Shiinaha waxay reer Galbeedka ku eedeysay dacaayad in ay ku wadaan gantalkan.