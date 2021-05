Militariga Nigeria ma afgambi ayay la damcsan yihiin Muhammadu Buhari?

Maalmihii lasoo dhaafay waxaa isasoo tarayay warar la isla dhex marayay oo ku saabsan in saraakiil ka tirsan militariga dalka Nigeria ay ku howlan yihiin sidii ay u afgambin lahaayeen madaxweyne Muhammadu Buhari, arrintaas ayaana abuurtay cabsi xoog leh.

Hase yeeshee mas'uuliyiinta militariga ayaa Talaadadii sheegay in aysan waxba ka jirin sheegashada la xiriirta inay maamulka la wareegayaaan xilli ay sii xoogeysanayaan dhibaatooyinka amni darrada.

"Taliska sare ee Militariga wuxuu fursaddan uga faa'iideysanayaa inuu digniin u diro siyaasiyiinta la marin habaabiyay ee hamiga ka qaba in ay waddanka maamulaan iyagoo aan la dooranin, waxaana ku boorrineynaa in ay iska iloobaan rabitaankaas maadaama hoggaanka militariga ee hadda jooga ay diyaar u yihiin difaacidda dimuqraaddiyadda iyo horumarka Nigeria," ayaa lagu yidhi war saxaafadeed uu ku saxiixnaa afhayeenkooda oo lagu magacaabo Onyema Nwachukwu.

Wuxuu afhayeenku ka jawaabayay hadal uu Axaddii telefishinka ka jeediyay garyaqaan sare oo la yiraahdo Robert Clarke, kaasoo sheegay in Nigeria ay "qarka u saarantahay inay burburto", isagoo soo jeediyay in militarigu ay la wareegaan maamulka dowladda.

Janaraal Nwachukwu ayaa ka digay in ficil noocaasoo kale ah uu kasoo hor jeedo sharciga, isagoo sheegay in ay tahay tallaabo "khiyaano qaran ah in xitaa lasoo hadal qaado ficilkaas sharci darrada ah". "Si buuxda ayaa sharciga loola tiigsan doonaa qof walba oo lagu helo inuu gacan saar la leeyahay dadka fikirkaas qaba," ayuu yidhi.