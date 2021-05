Covid: Masuuliyiin loo xirxiray inay si sharci darro ah uga macaashayeen

Dhawr ka mid ah shaqaalaha shirkadda dawooyinka ayaa lagu xidhay waddanka Indonesia iyaga oo lagu eedeeyay in ay dhaqeen oo ay dib u sii iibiyeen qalabka baaritaanka ee Covid-19 horay loo isticmaalay.

Ilaa 9,000 oo rakaab ah oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee ku yaal magaalada Medan ayaa laga yaabaa in lagu baaray qalabka sanka la geliyo ee loo adeegsado baaritaanka Covid-19 oo horay loo soo isticmaalay, sida ay booliisku sheegeen.

Booliska ayaa sheegay inay rumeysan yihiin in khiyaanadan ay ka dhaceysay garoonka diyaaradaha Kualanamu ee magaalada Medan, Waqooyiga Sumatra tan iyo bishii Diseembar ee la soo dhaafay.

Rakaabka waxaa laga rabaa in natiijada baaritaankooda ay noqoto in laga waayo xanuunka si ay garoonka uga duulaan, maamulka garoonka diyaaradaha ayaa rakaabka ikhtiyaar u siinaya in baaritaanka suufka lagu sameeyo goobta. Maamulka garoonka ayaa adeegsaday xirmooyinka tijaabada degdega ah ee antigen ee ay bixisay Kimia Farma..