Gantaalka Shiinaha: Saddex Arrimood oo la xiriira wax ka ogoow

30 Daqiiqadood ka hor

Hay'adda Cirbixiyennada Mareykanka ayaa isku deyeysa in ay ka hortagto halista uu geysan karo, balse lama oga halka uu ku wajahan yahay.

Goormaa la filayaa in gantaalka Shiinaha uu dhulka soo gaaro?

Gantaalka dheereeya ee Shiinaha ee 5B ayaa la filayaa in hawada dhulka uu soo gaaro qiyaastii 8 May, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray afhayeen u hadlay Waaxda Difaaca, Mike Howard, kaasi oo sheegay in Maamulka Hawada Sare ee Mareykanka ay daba sodaan gantaalka habaabay.