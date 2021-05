Gantaalka Shiinaha: Wasaaradda arrimaha dibadda oo ka hadashay dhibaatada uu geysan karo gantaal

21 Daqiiqadood ka hor

Inta badan haraaga gantaalka weyn ee Shiinaha ka soo fakaday ayaa la filayaa in uu dhulka dib ugu soo laabato Sabtida maanta ah, waxa uuna wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin sheegay inay u badan tahay in haraaga gantaalka uusan waxyeello geysan.

Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la'aan wayn tahay in la ogolaado in gantaal wayn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakameyneynin. Balse dowladda Shiinaha waxay reer Galbeedka ku eedeysay dacaayad in ay ku wadaan gantalkan.