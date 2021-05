Gantaalka Shiinaha haddii uu ku dhici lahaa meel ay dad deggan yihiin maxaa dhici lahaa?

31 Daqiiqadood ka hor

Maxaa dhici lahaa haddii uu ku soo dhici lahaa meel ay dad deggan yihiin?

Arrintan oo kale horay ma u dhacday, mase laga yaabaa iney markale dhacdo?

Ma jiraan gantaallo ay dalal kale leeyihiin oo dhawaan xakamaha goostay?

Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la'aan wayn tahay in la ogolaado in gantaal wayn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakameyneynin. Balse dowladda Shiinaha waxay reer Galbeedka ku eedeysay dacaayad in ay ku wadaan gantalkan.