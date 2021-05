Maxaa ka jira in Uhuru iyo Farmaajo ay ka wadahadlayaan muranka badda?

Maxaa ka jira in Farmaajo iyo Uhuru ku kulmayaan Qatar?

"Runtii arrintaa wax ka jira ma jiraan madaxwaynayaasha way is arki karaan, wayna is arki jireen wayna is arki doonaan, laakiin ma jiro in ay hadda is arkayaan iyo in ay Qatar isku arkayaan in 21 bishan is arkayaan waxaasi oo dhan waa borobagaando ay fidinayan dad shisheeye ah oo ay doonayaan in ay xasaasiyad kaga dhex abuuraan calaaqaadkan bilowga ah ee cusub," ayuu yiri Mr Dubbe.