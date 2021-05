Colaada Tigray: Ciidammada Itoobiyaanka ee magangalyada waydiistay dalka Sudan

52 Daqiiqadood ka hor

Ciidamadan ayaa diiday in dalkooda ay dib ugu laabtaan iyga ka cabsi qaba in la dhibaateeyo

Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in in ka badan 100 askari oo horey uga tirsanaaa ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey ay dalbadeen in la difaaco iyagoo magangalyo waydiiststay dowladda Sudan.