Waa Maxay sababta ay Xildhibaanda soomaalida dadkii soo doortay khiyaamay

20 Daqiiqadood ka hor

Dalka Kenya waxaa bishi Okotoobar ee sanadkii 2019-kii waxaa loga dhawaaqay qorshe la isugu soo dhaweynayo shacabka, kaas in muddo ah laga dhuursugayay. Waa barnaamij soo jeedinaya in isbaddallo dhowr ah lagu sameeyo hanaanka siyaasadeed.

Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaa uu ku tilmaamay isbadalka lagu sameynayo dastuurka in uu yahay mid mideynaya shacabka Kenya.

Hase ahaate ololahan waxaa si weyn ugasoo horjedsaday siyaasin badan sida Madaxweyne Ku xigeenka Kenya William Samoei Ruto, oo isagu sheegay in wax dan ah aysan ugu jirin shacabka. Sidookale waxaa arrintan ka biya diiday shacb badan oo ay kamid yihiin soomaalida ku noll gobolka waqooyi bari Kenya.

Waxyaabaha ku jira warbixinta BBI waxaa ka mid ah in isbadal lagu sameeyo nidaamka xukunka dalka. Waxaa la soo dooran doonaa madaxwayne awood u leh in uu magacaaabo ama shaqada ka ceyriyo rai'isul wasaare.

Waxyaabaha la soo jeediyay waxaa ka mid ah in Kenya ay yeelato rai'sul wasaare iyo labo ku xigeen. Waxaa sidoo kale ka mid ah in la sameeyo xafiiska hogaamiyaha rasmiga ah ee mucaaradka.

Qodobadda kale ee ku jira waxaa ka mid ah in la kordhiyo lacagaha la siinayo dowlad goboleedyada oo imika ah 15% dakhliga dalka lana gaarsiiyo ilaa 34% boqolkiiba.

Sidookale isbedellada waxaa kamid ah in dalka lagusoo kordhiyo todobaatan Deegan barlamaaned oo 70 xildhibaan ay barlamanaka ku matali doonan.

Dhamaan kuraastaas ayaa waxaa loo kala qeybiyay gobolada dalka iyadoo gobolada qaarkood loo asteeyay in kabadan 20 kuraas sida gobolka bartamaha dalka oo uu Madaxweynaha kasoo jeedo iyo gobolka Nyanza oo uu kasoo jeedo R/wasaarihi hore ee dalka.

Waxaa lagu eedeyay guddiga u xilsaaran wax ka bedelka destuurka in si cadaalad ah aysan kuraasta u qeybinin.

Gobolada kuraastaas si weyn uga qatan waxaa kamid ah gobolka soomaalida degto ee waqooyi bari Kenya ooh al kursi oo keli ah la siiyay. Haddaba iyadoo la sheegay in qorshahan la isugu soo dhawynayo shacabka cadaaladna dalka laga hirgilanayo ayaa Soomaalida waxay ku doodayaan in 70-ka kursi ee barlamaanka lagu darayo ay hal kursi ka helaan iyo arrinta ah in boogihi hore ee dalka la dhayayo, ay tahay laba shey oo isqaadaynin.