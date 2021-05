Cudurka Covid: Hindiya waxaa korono u wehliya cudur ay dadka indhaha ku beelayaan

Dhakhaatiirta ayaa aaminsan in caabuqan uu sababi karo dhimasho boqolkiiba 50%, saamaynta ugu badanna uu u gaysan karo bukaanada isticmaalay daawooyinka lagu dabiibo dadka uu soo ritay koroona.

Dhakhaatiirta ayaa sheegay in ay la yaabanyihiin soo noqnoqoshada iyo tirada sii kordhaysa ee caabuqa cusub ee daba socda korona fayras, inta lagu gudajiray mowjaddii labaad ee Covid-19.

Dr Nair ayaa sheegay in labadii sano ee la soo dhaafay oo kaliye uu la kulmay toban kiis, balse "sanadkan waa wax kale," ayuu yiri.

Sarkaal sare oo dowladda Hindiya ka tirsan ayaa sheegay in "uusan jirin cudur weyn oo dillaacay". Hase yeeshee way adag tahay in la sheego sababta tirada sii kordheysa ee cubuqa laga soo sheegayo dalkaas oo dhan.