Nuuriya Cabdinuur : Waan ku hungoownay soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya

16 Daqiiqadood ka hor

Ganacsatada Khaatka ee Kenya ayaa sheegay inay ku hungoobeen soo celinta xiriirka uu dalkooda la leeyahay Soomaaliya, iyagoo filayay in khaadkooda ay u dhoofin karaan Muqdisho.

Khaad xalay loo dhoofin rabay Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in uusan gaarin halkii loo waday, sida ay sheegeen ganacsada dirsatay.

Nuuriya Cabdinuur Xasan oo ka tirsan ganacsatadaas ayaa BBC u sheegtay in khasaare lixaad leh uu ka soo gaaray, iyada oo sheegtay in lacagihii ay ku shaqaysanaayeen ay Soomaaliya uga xayiranyihiin.

Waxay sidoo kale sheegtay in aysan jirin cid u sheegtay ilaa hadda in khaadkoodii la dhoofiyay iyo in uu Kenya weli yaalo.