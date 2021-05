Tom Cruise: Jilaagan caanka ah oo arrin aan cadi ahayn darteed u diiday seddax abaalmrin

Saacad ka hor

Jilaaga caanka ee Hollywood, Tom Cruise, ayaa dib u soo celiyey seddexdiisa abaal marin ee dahabka ahaa. Arrintaa waxay ku sheegay in uu kaga soo horjeedo sida duwanaansho la'aanta ay uga dhex muuqato abaalmarinta sanadlaha ah ee Hollywood.Waa xiddiggii ugu dambeeyay ee ku biira kooxaha badan ee dhaleeceya abaal marinta.

NBC waxay sheegtay inay doonayso in ay aragto in "dib u habeyn la taaban karo lagu sameeyo" qabanqaabiyeyaasha, Hollywood ee qeybta warbaahinta caalamiga ah.

Abaalmarinta The Golden Globes, waxay kaalinta labaad kaga jirtaa abaalmarinta aflaanta waxayna ku xigtaa Oscars, marka la eego astaanta guud.

Talaadadii, qoraal ka soo baxay Ururka Saxaafadda u qaabilsan Hollywood ee HFPA ayaa lagu sheegay in ay sida ugu dhakhsiyaha badan wax uga badelayaan hannaankii ay ku shaqayn jireen.

Sidoo kale waxay sheegeen in ay ka go'antahay "in si degdeg ah looga meel gaaro isbadelladaas la shaaciyay".

Qorshaha ah in xubnaha HFPA la ballaariyo oo kala duwanaansho la'aanta ka dhex jirta xal laga gaaro, waxaa soo dhoweeyay dadka ugu caansan Hollywood.

Xubnaha qaar ayaana laga horjoogsan doonaa in ay aqbalaan waxyaabaha xayeysiinta ah ee ka socda istuudiyaha filimada iyo TV-ga.

Jawaabtu siday ahayd?

Scarlett Johansson, oo loo magacaabay shan jeer abaalmarinta Golden Globes, ayaa ku boorrisay dadka kale ee ka tirsan shirkadaha filimada in ay qaadacaan ururkan haddii aysan isbedello weyn ku sameynin sida ay u shaqeeyaan iyo xubnaha ka tirsan.

Arimaha ugu muhiimsan waxay umuuqdaan in hirgalinta isbadalada aysan aheyn kuwa la meelmarinayo.

Warbixin ay soo saartay Isniintii, NBC waxay ku tiri: "Isbedelka baaxadan leh wuxuu qaadanayaa wakhti iyo shaqo, waxaana si xoogan u dareemeynaa in HFPA ay u baahan tahay waqti ay ku sameyso si sax ah. Sidoo kale, NBC ma sii deyn doonto munaasabadda 2022 ee Golden Globes.

"Haddii aan u malayno in ururku uu fulinayo qorshihiisa, waxaan ku rajo weynnahay in aan awood u yeelan doonno in aan soo bandhigno barnaamijka abaalmarinta bisha Janaayo 2023."