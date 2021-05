Sheikh Axmed Al-Tayeb: Hadalada Sheikh caan ka soo yeeray ee doodaha kulul dhaliyay

Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxay u kala qaybsameen laba dhinac, qaar ayaa soo dhoweeyay hadalka Sheekha iyada oo ay kuwa kalana sheegeen in arrinka uu Sheekha sheegay ay Shareecada Islaamka ka hor imaanaysa.

"Muxram la'aan"

Qoraalka Sheekha ayaa waxa lagu xusay in haweenayda Islaamka ah ay "muxram la'aan safri karto ama socdaali karto."

Sheekha ayaa waxa la xasuusiyay inuu jiro hadiis dhahaya "Lama ogola in qof dumar ah hal maalin iyo hal habeen ay safarto muxram la'aan," Balse Al-Dhayib ayaa bayaankiisa ku sheegay in xilliga casriga ee la jooga uu isbadelay hanaanka loo safro, isaga oo sheegay inay hadda ammaantahay in meel walbo loo safro balse wuxuu ka fogaaday inuu ka hadlo arrimaha la xiriira Xajka iyo Cumrada.