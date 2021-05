Arrimo xiiso leh oo ku saabsan ergayga ay 'Soomaaliya diidday' ee Midowga Afrika

Saacad ka hor

Madaxtooyada Soomaaliya iyo Wasaaradda Warfaafinta ayaan weydiiyay arrinka warqadan iyo in ay xaqiiqo tahay, balse way ka gaabsadeen. Noomana suuragalin in aan helno wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya oo la sheegay in warqaddan ay iyada ka soo baxday.