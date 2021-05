Sidee Caalamku uga falceliyay xaaladda Qasa?

33 Daqiiqadood ka hor

Wararku waxay sheegayaan in dhowr goobood oo ku yaalla koonfurta Israel ay ku dhaceen gantaallada Xamaas, kuwaas oo magaalada Sderot ku dilay ilmo yar.

Xiisadda sii kordheysa ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa keentay in Qaramada Midoobay ay ka digto in rabshaduhu ay isku badallaan dagaal.

Rabshadaha ka socday magaalooyinka Israa'iil ee ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah iyo Carabta Israa'iil ayaa horseedday in la qab qabto in ka badan 374 qof fiidnimadii Arbacada, booliska Israa'iil ayaa sheegay in qulqulatooyinkaas ay ku dhawaacmeen 36 sarkaal oo Israa'iiliyiin ah.