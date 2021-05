Muslimiinta Uyghur: Dowladda Shiinaha maxay u eryaneysaa Imaamyada masaajidyada?

Inkastoo dhammaan wadaaddaas lagu soo warramay in ugu yaraan hal mar la xiray, kiisaska intooda badan way adkeyd in caddeymo loo helo maadaama ay dowladda Shiinaha aad u xakameysay sida macluumaadka looga helo gobolkaas.

Dowladda Shiinaha way beenisay eedeymahaas, iyadoo sheegtay in barnaamijka ka socda gobolka Xinjiang ay ujeeddadiisu tahay oo kaliya in dadkaas "dib wax loo baro" iyo in meesha laga saaro fikirka xagjirnimada ah ee ku jira dadka qowmiyadda Uyghur iyo Muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay.