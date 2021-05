Dujuan Hoosan: Wiilka caqliga badan, ixtiraamka leh, ee cashirka u dhigaya Australia

33 Daqiiqadood ka hor

Documentary-ga oo lagu magacaabo "In My Blood It Runs" ayaa ku saleysan nolosha wiilka yar.

"In waalid la noqdo da'da 20 sano ka horreysa way adag tahay, waxaana taas kasii daran in aad hooyo noqoto adigoo kasoo jeeda bulshooyinkii asalka ahaa," ayay tiri Megan. "Maalin walba waxaad maqleysaa in aadan ahayn qof sidii la rabay u fiican - waxaad ka maqleysaa wargeysyada, Telefishinka iyo baraha bulshada."