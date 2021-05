Maalinkii "ugu dumashada badneyd" magaalada Qasa

Militariga Israa'iil ayaa waxay shegeen in ay bartilmaameedsadeen gooba ay sheegeen in ay argagixiso ku dhuumanaysay.

Waxaa uu sidoo kale farta ku fiiqay in dagaalka imika socda ay dhibaato badan ka dhalanayso islamarkana ay tahay in nabadda lagu dadaalo.

"Colaadii ugu dambeysay waxaa uun ka dhalanaya dhimasho, burbur waxayna sii fogeynaysaa oo kali ah rajadii laga qabay in wada jir iyo nabad lagu wada noolaado, waa qasab in dagaalka la joojiyo, waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo jooojiyo, waxaan ka codsanayaa dhammaan dhinacyada in ay u dheg raariciyaan baaqan, Qaramada Midoobey waxay ka codsanaysaa dhammaan dhinacyada in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xabadda u joojiyaan," ayuu yiri Mr Guterres