BBC oo lagu dhaliilay qaabka ay u martay waraysi ay qaadday 25 sano kahor

25 Daqiiqadood ka hor

Kaddib baaritaan la sameeyay oo lagu ogaaday in BBC-du aysan hannaan sax ah u marin hellitaanka wareysigaas, ayaa Amiir William waxa uu sheegay in "waxa ugu badan ee murjiyay" ay tahya in Diana aysan weligeed ogaan in la khiyaanay.