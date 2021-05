BBC oo lagu dhaliilay qaabka ay u martay waraysi ay qaadday 25 sano kahor

BBC-da waxaa saaran cadaadis ka dib baadhitanka arrintan, oo lagu ogaaday in Martin Bashir uu adeegsaday khiyaano si uu u helo waraysigii caanka ahaa 1995.

Boris Johnson wuxuu sheegay in haayaddu ay tahay inay hubiso inaysan wax sidan oo kale ah aysan dhicin mar kale - halka golaha wasiirraduna ay soo jeediyeen in maamulkeedu u baahan yahay dib-u-habeyn.

Sida laga soo xigtay Newsnight, wasiirradu waxay daneynayaan soo-jeedin ka timid guddoomiyihii hore ee BBC-da Lord Grade oo ahayd in la soo bandhigo guddi cusub oo madax-bannaan oo tifaftiran oo warbixin ka siiya maamulka hadda jira.

waraysigaa dhexdiisa, Amiiraddu waxay sheegtay in guurkeedii Amiir Charles aysan ku faraxsanayn, waxayna waagaa tidhi weedhi caanka noqotay ee ahayd: "Saddexd ayaanu ku ahayn guurkan."

Jimcihii, Mr Johnson wuxuu sheegay inuu rajeynayo in BBC ay qaadi doonto "tilaabo kasta oo macquul ah oo ay ku hubineyso in wax sidan oo kale ah aysan waligood dib u dhicin".

Amiir William aya sheegay: "wuxuu qeyb weyn ka qaatay in xiriirka waaliddiinteyda uu sii xumaado," isagoo intaas ku daray "wuxuu kaddib dhaawacay dad badan oo aan tiro lahayn".

"Balse waxa murugada ugu badan igu beeray, waa haddii ay BBC-du si fiican u baari lahayd cabashooyinkii sanadkii 1995, hooyadey way ogaan lahayd in la khiyaamay," ayuu yiri.

Lord Dyson ayaa ogaaday in Bashir uu Earl Spencer ku khiyaanay inuu baro walaashii Diana isagoo tusiyay waraaqaha bankiga oo been abuur ah kuwaas oo sheegaya in shakhsiyaad lacag lagu siiyay inay ilaalo ka hayaan amiiradda.