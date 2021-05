Sarifka lacagaha ee Online-ka: Ganacsadihii Forex ee khasaaray $5.4 milyan oo doollar

Saacad ka hor

Wuxuu ka sheekeynayaa ganacsato farqaha u galay dad isku sheegeyo in ay leeyihiin shirkado qaabilsan dhanka lacagaha oo ay ku soo biiri karaan, si faa'ideyo ay u sameeyaan.

Waxaa dadka ganacsatada ah ee lacagaha laga qaaday loo sameeyay qol WhatsApp ah oo ay ku wada xiriirayaan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ganacsi, waxaana loo sheegay in lacagihii ay gashadeen shirkadaha Online-ka aanay kala bixin karin.

Ganacstadan markii ay khasaareen ayay ogaadeen in shirkad loogu sheegay Infinox oo ka diiwaangashaneyd jasiiradda Bahamas, uusan wax cilaaqaad kala dhexeyn waaxda maamusha lacagaha ee UK. dadka laga qaaday lacagta ugu badan waxay ku sugnaayeen Britain.

Gurvin wuxuu caan ka ahaa baraha bulshada ka hor inta aanan laga waaynin halkaas. Dad ku xirnaa boggiisa Instagram-ka ayaa sheegay in dhaqaale uu ka sameeyay ganacsiga sarifka.

Wuxuu bilaabay shirkada lagu magacaabo GS3, si uu ganacsi ula sameeyo qof kasta oo firfircoon, oo daneynaya in uu ogaado qaababka ganacsiga hadda caanka noqday ee online-ka dhaqaalaha badan looga sameeyo.

'Waxaan heystay in ka badan $24,000 oo doollar, waxaa ii soo haray $68 doolar'

Jonathan wuxuu ka war hayay halista ku aadan sarifka online-ka, balse waxaa shakiga ka bixiyay Gurvin oo u sheegay in GS3 ay maamusho waaxda maamulka lacagaha ee UK.

Wuu ka macaashay ganacsigaas, xitaa wuxuu gaaray ganacsigiisa illaa $42,600 oo doollar, balse xilligii dabaaldeggii ciiddda Kirismaaska, sannadkii 2019-kii, ayay wax kasta is beddaleen.

Jonathan wuxuu sheegay in farriimo marin habaabin ah oo uga imaanayay shirkadda ganacsiga ee GS3 ay ka joojiyeen in lacagihii uu sameeyay uu kala baxo shirkadda sarifka Online-ka ee 'been abuurka ahayd'.