Kaltuun Cabdi: Maxkamad magdhow u xukmisay hooyo Soomaaliyeed oo ninkeeda "dayacaad ugu dhintay" Sweden

Saacad ka hor

Arrintan oo dhacday sannadkii 2017-kii, waxaa la sheegay in seyga Kaltuun oo u dhashay dalka Suudaan, ay jug madaxa ka gaartay ka dibna loogu wacay ambalaastii geysay cisbitaalka.

Shaqaalihii caafimaadka ee goobta soo gaaray ayaa la sheegay in ay u qaateen in ninkaasi uu is yeelyeelayo oo uusan wax dhib ah qabin, maaddaama marka ay eegeen uusan ka muuqan dhaawac, mana uusan ka soconin dhiig.