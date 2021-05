New Zealand: Nin diyaarad u kireystay si uu ugu tago boolis ku raad-joogay

20 Daqiiqadood ka hor

Nin ku dhuumaaleysanayay miyiga dalka New Zealand ayaa diyaarad helikobtar ah u kireystay si uu u tago saldhig booliis isagoo kaddibna is dhiibay.

Wuxuu warbaahinta dalkaas u sheegay in waqti wanaagsan uu ku qaatay miyiga, balse uu haatan diyaar u yahay inuu is dhiibo.

Arthur Taylor, oo u dooda xuquuqda maxaabiista oo gacan ka geystay in si nabad ah lagu soo xiro ninkaas, ayaa sheegay in Bryant uu u iibiyay khamro iyo cunto kahor inta aysan saldhigga tegin.

Bryant ayaa wargeyska Otago Daily Times u sheegay in intii uu ku sugnaa deegaanka Waianakarua uu sameeyay jimicsi badan, balse muddo kaddib uu go'aansaday inuu is dhiibo isagoo sababta ku sheegay inuu ka walaacsan yahay in loo aqoonsado inuu khatar ku yahay shacabka.