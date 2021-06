Fiisaha Dahabiga ah: Imaaraatka oo Sanjay Dutt siiyay abaalmarin cajiib ah

24 Daqiiqadood ka hor

Waxay doonayaan in ay soo dhoweytaan dadka xirfadda leh iyo kuwa fikirka wanaagsan "si dalkooda ay uga cawiyaan in uu sii hormaro".

Haddaba, maxaa laga faa'idayaa fiisaha dahabiga ah ee Imaaraatka?

"U jeedada ugu wayn ee Imaaraatka uu arrintan u sameynayo waa in qof kasta oo doonaya in uu wax wanaagsan ku soo kordhiyo, caddeynna la yimaadda, la siinayo Fiisaha Dahabiga ah, si uusan qofkaas uga walwalin dhanka sharciga iyo sida uu u shaqeysanayo," sida ay dowladda Imaaraatka sheegtay.

Sidee loo dalbadaa fiisaha noocan ah?

Yaa mudan oo dalban kara fiisahan?

Sikastaba, waxaa qasab ah in illaa 60% lacagtaas aysan ahayn mid ku jirta maalgashiga dhismeyaasha iyo guryaha, waana in aysan dayn ahayn. Sidoo kale waa in aysan ahayn hanti dhuleed - Muhiimaddu waa in lacagta aad maalgashiga gelineyso ay tahay mid aad adiga leedahay.