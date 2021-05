Maxay Masar heshiisyo milatari ula galeysaa waddamada Itoobiya deriska la ah?

27 Daqiiqadood ka hor

Dhoollatuska ciidan ee waddamadu sameeyaan

Ka dib markii uu heshiiskaasi saxiixay General Farid wuxuu carrabka ku adkeeyay in Masar ay dooneyso inay "xoojiso xiriirka ay la leedahay Suudaan oo dhinac walba leh, gaar ahaan dhinacyada militariga iyo amniga iyo midnimo iyadoo la eegayo istaraatiijiyadda gobolka iyo mid caalami ah.

Masar iyo Suudaan waxay sidoo kale dhawaan qabteen saddex dhoolatus milatari oo wada jir ah oo ay ugu magac dareen magacyada: "Nile Eagles 1" iyo "Nile Eagles 2", oo kii ugu dambeeyay uu soconayo illaa dhammaadka bisha May ee sannadkan, laguna magacaabay "Difaacayaasha Niilka."

Khabiirka sare ee Milatariga Masar, Sarreeye Guuto Safwat Al-Zayat, wuxuu sheegayaa in farqiga u dhexeeya dhoollatuska milatari ee wadajirka ah ee Masar iyo Suudaan "Ilaaliyayaasha Niilka" iyo wixii ka horreeyay, "The Nile Eagles 1" iyo "The Nile Eagles 2", waxay muujineysaa iney ciidamadu u dhawaadeen xadka Suudaan iyo Itoobiya.