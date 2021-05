Shacabka Somaliland oo saaka u dareeray goobaha codbixinta

Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale dadweynaha ka codsaday in si nabad ah ay u codeeyaan, wuxuuna dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in "si maskax ay ku jirto" ay tahay in loo xalliyo wax kastaa oo khilaaf ah oo ku aaddan natiijada ka soo bixi doonta doorashada.