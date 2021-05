Afghanistan: Turjumaannadii ay ciidamada Britain uga tageen Afghanistan oo arrin ay sugayeen loo sameeyay

Saacad ka hor

In ka badan 3,000 oo Afghanistan u dhashay iyo qoysaskooda ayaa la filayaa in loo oggolaado in ay ku noolaadaan UK, iyadoo ay hore dalkaasi u joogeen illaa 1,300 oo kale.