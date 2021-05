Goobjoogayaasha caalamiga ah ee Somaliland ku sugan

41 Daqiiqadood ka hor

Haddaba waxaan eegeynaa qaar ka mid ah goob joogayaashaasi caalamiga ah:

Dr Mills wargeysyo caalami ah iyo kuwa ugu caansan Koonfur Afrika wuxuu ku daabacay daraasaad ballaadhan oo uu sameeyey oo la xiriira arrimaha caalamiga, amniga iyo dhaqaalaha. 2010-kina wuxuu qoray buugga caanka ee sida weyna loo iibsaday ee uu ugu magac daray Africa maxay sabool u tahay, Afrikaankuna maxay ka qaban karaan (Why Africa is Poor - and what Africans can do about it).