Mohammed Deif: Ninka Isha la' ee lafta dhuunta gashay ku noqday Israa'iil

Ugu yaraan 242 qof ayaa lagu diley Qaza, sida ay sheegtey Qaramada Midoobay, 13 qof ayaa lagu diley ku dhimatay Israa'iil intii lagu jirey dagaalladii socday 10-21-kii May.

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 129 ka mid ah dadka lagu diley Qaza ay ahaayeen rayid. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in 200 ay ahaayeen dagaalyahano. Hogaamiyaha Xamaas, Yaxya Sinwar, wuxuu sheegay in tirada dagaalyahanada ladilay ay gaarayaan 80.