Dowladda Sacuudiga oo ku adkeysatay mamnuucidda in sameecadaha masaajidda laga maqlo meel fog

29 Daqiiqadood ka hor

Mas'uuliyiinta dalka Sacuudi Carabiya ayaa ku adkeysanaya tallaabo ay ku xaddideen sameecadaha masaajidda oo ahayd in aan laga maqlin meel ka baxsan gudaha masaajidda.

Wasaaradda arrimaha Diinta ee dalkaasi ayaa usbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqday in dhammaan sameecadaha masaajidda codkooda la gaabiyo oo aysan ka badan saddex meelood hal meel heerka ugu sarreeya codkooda.

Wasiirka arrimaha Diinta, Cabdulladhiif Al-Sheekh, ayaa sheegay in tallaabadani ay jawaab u tahay cabashooyinka ka imanaya dadweynaha.

Haseyeeshee tallaabadani ayaa aad loogu dhalilsay baraha bulshada, waxaana markiiba billowday baaqyo lagu baahiyay intarneedka oo ah in la mamnuuco codadka dhaadheer ee muusigada ee ka shidan maqaaxiyadaha.

Cabdulladhiif Al-Sheekh, wasiirka arrimaha Diinta Sucuudiga ayaa sheegay in waalidiinta qaar ay ka cawdeen sameecadaha codka dheer ee hurdada ka kicinaya caruurtooda.

Muuqaal laga baahiyay telefishanka dawladdu Sucuudiga ayaa wasiirku waxa uu sheegay in dadka doonaya in ay tukadaan aynan u baahnayn in ay sugaan Aadaanka salaadda.