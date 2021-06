Doorashada Soomaaliya: Sidee wax looga bedelayaa shaqsiyaadka cabashada laga muujiyay ee guddiga?

Wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka tirsan gudidaas, ayaa sheegay in illaa hadda la soo gaarsiiyay magacayada 67 qof, kuwaas oo ay baarayaan, natiijadana ay dhawaan soo gudbin doonaan. Tiradan ayay xusid mudantahay in ay yihiin wax ka badan kala bar tirada guud ee guddiga doorashooyinka.

Yaa leh go'aanka shaqsiyaadka laga saarayo guddiga?

Hase yeeshee afhayeenka Midoowga Musharixiinta ayaa ka cago jiiday in uu toos uga jawaabo su'aal ay BBC-da weeydiisay oo ahayd in ay aqbalayaan go'aanka xukuumadda iyo in kale

Baaritanka guddiga

Dowladda waxay sheegtay in baaritaano ay ku sameyneyso eedeymaha loo jeediyay guddiga balse haddii ay soo baxaana caddeymaha in meesha laga saari doono xubnaha lagu helo caddeymaha.

"Shaqada aan hadda bilaabeyno ayaa ah in aan baaritaan ku sameyno eedeymahaas , caddeymo aan u raadinno kadibna ciddii caddeymo ku filan loo helo isla markaana buuxin weyso shuruudaha ku xusan 17-ka September heshiiskii la gaaray iyo awaamiirta uu Ra'iisul Wasaaraha na siiyay in cid kamid ah shaqaalaha rayidka ama ciidamada aanay kamid noqon ciddii ku habboonaan wayso habraacaas ayaan ka saari doonaa" ayuu yiri Al Caddaala.

Diiwaanka Xubnaha Cabashada Ka jirto

Rai'isal wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed kana tirsan golaha midowga musharaxiinta, Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa BBC u sheegay in arrimaha ay ka cawdeen ay aheyd in guddiga doorashada ay ka mid ahaayeen shaqalaaha dowladda iyo ciidamada sidaas darteedna ay ku diidanayeen.

"Anagu waxaan aaminsanahay in la xalliyo oo hannaanka doorashada hore u socota, oo aanan la carqaladeyn, anagu waxaan ku kalsoonahay si dalkan ay uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah in hannaanka doorashada la saxo" ayuu yiri Ridwaan.

BBC-da oo Ridhwaan wax ka weeydiisay in sababta xubnaha ay cabashada uga qabaan ay tahay in ay xidid la yihiin madaxda qaar iyo in aragtidooda ay baraha bulshada ka taagaareen dowladda, ayuu iska fogeeyay arrintaas. Wuxuuna ku adkaystay in sababta ugu weyn ay tahay in ay ka tirsanyihiin ciidanka nabad sugidda iyo shaqaalaha rayidka dowladda.