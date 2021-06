Madaxweynayaasha Afrika: Sida ay wiilashooda xukunka ugu barbaariyaan uguna diyaariyaan

Gabon: Qorshaha qoyska kowaad

Baaritaanka musuqmaasuqa Faransiiska

Sannadkii 2015-kii, garsoorayaasha Faransiisku waxay amreen in lala wareego laba guri oo ku yaal Paris oo milkiilahooda dhabta ah ay rumeysnaayeen inuu ahaa Mr Sassou-Nguesso adeerkiis, Wilfrid Nguesso, waxay horey u amreen in lala wareego ku dhawaad ​​15 gaari oo nooca raaxada ah.

Sannadkii 2016-kii Mr Sassou-Nguesso wuxuu bilaabay tallaabo sharci ah oo uu ku doonayo in kiisaska isaga la xiriira la tuuro, halka afhayeenka dowladda uu ku tilmaamay kiisaska in ay yihiin "wax is daba marin ballaaran" oo loola jeeday in lagu sumcad xumeeyo madaxweynaha.