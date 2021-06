Sharciga baraha bulshada: Waxa aad baraha bulshada soo dhigeyso ma laga yaaba in xabsi ay kuu horseedaan?

Dr Christian iyo Arlene Foster

Waxaa laga yabaa in aad aragtay sheekada la xiriirta Dr Chiristian Jasen, oo ahayd in xilli aan sii fogeyn lagu ganaaxay lacag gaareysa $125,000 oo doolar ka dib markii lagu soo eedeeyay inuu dhibaato iyo meel ka dhac u geystay hoggaamiyaha xisbiga siyaasadeed ee DUP ee Arlene Foster ee Northern Ireland.

Digtoorka waxaa uu barta Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku yiri in haweeneydan ay sameeysay gogol dhaaf ama xiriir iyadoo la qabo, mana ahayn wax run ah.

Warkaas been abuurka ah ayaa ku baahay baraha bulshada, dadka badankoodana si fiican uma aysan eegin isha warka uu ka soo baxay. Waa arrin iska dabiici ah, sababtoo ah badankeena ma hubino in warka uu been abuur yahay iyo inkale.