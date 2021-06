Doorashada Iran: Afar arrimood oo ku saabsan doorashada madaxtinimada Iran

Saacad ka hor

Ku qanacsanaan laanta sii kordheysa

Caqabadaha ay ku yeelanayaan dadka reer Iiraan ayaa saameyn weyn ku leh doorashada soo socota. Waxaa laga yaabaa in dhabar jabkii ugu weynaa ee ku dhacay taliyayasha Iiraan ay noqon laheyd ka qeyb galka codbixiyaasha oo hooseeya, maadaama qanacsanaanta laa'anta dadka wax dooranaya ay marayaan meeshii ugu saraysay.

Inkasta oo si weyn loo rumeysan yahay in doorashooyinka Iiraan aysan sinnaba u ahayn xor iyo xalaal (inta badan waxaa sabab u ah kala shaandheynta musharrixiinta koox mayal adag oo loo yaqaan Golaha Ilaalinta), hoggaamiyeyaasha Iran weli waxay u baahan yihiin ka-qaybgal sare si ay u caddeeyaan sharcinimada nidaamka siyaasadeed.

Indhaha waxaa lagu hayaa kuwa mayalka adag

Kormeerayaasha qaar ayaa rumeysan in kuwa kale ee loo ogolaaday inay istaagaan ay kaliya runti taageerayaan musharaxiinta si ay uga caawiyaan Mr Raisi inuu guulaysto.

Dhaqaale xumi

Dhaqaalaha ayaa had iyo jeer door muhiim ah ka ciyaara doorashooyinka Iran waana mid aad ugu badan ajandaha musharax kasta. Xaaladda dhaqaale ee aan sugnayn awgeed, Iiraan waxay hadda ku jirtaa mid ka mid ah wajiyadeedii ugu xasaasiga ahaa tan iyo kacaankii 1979-kii.

Sida laga soo xigtay Amnesty International, maalmo gudahood in ka badan 300 oo mudaaharaadayaal aan hubeysnayn ayay dileen ciidamada amniga. Dibadbaxayaasha ayaa dalbanayay in ay is casilaan xubno ka tirsan hoggaanka talada haya ee Iiraan iyo dowladda. Dibadbaxyo la mid ah ayaa mar kale qarxi kara.