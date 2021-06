Cambaarta Madow: 6 su’aal oo ku xeeran caabuqa cusub ee weerarka ku haya bukaanada Covid ee Hindiya

Bukaannada qaar waxaa lagu badbaadin karaa in hal il laga bixiyo, mana lahan xal kale. Sidoo kale heerka dhimashadana waxay gaareysaa boqolkiiba 50.

Kumnnaan kiis ayaa la soo sheegay in lagu dhex arkay bukaannada ka caafimaaday xanuunka Covid-19, qaarkoodna waxayna ku jireen cisbitaallada oo waxaa la filayay in korona fayras ay ka soo kabtaan. Haddaba, waxaa lala xiriirinayaa xanuunkan faafa ee faraha ba'an ku haya caalamka.

Dhakhaatiirta waxay sheegayaan in xiriirka arrintan uu yahay mid ka dhashay dawada loo adeegsado cudurka Covid-19. Sidoo kale, dadka qaba cudurka macaanka ama sokorta, waa kuwa halista ugu badan ugu jira mucormycosis.

Waxaa jiro arrimo muhiim ah oo ay tahay in aad ka fahanto caabuqa cambaarta madow ama mucomycosis, iyo sababta ay saameynta sidaa u xun u leeyahay.

1. Muxuu yahay mucormycosis?

Waxaa sababa in qofka uu la kulmo ama isticmaalo waxyaabaha sababa xanuunkan sida Mucor, oo qeyb ka ah bahda la isku dhoho Mucoraceae , oo sida caadiga ah laga dhex helo ciidda, dhirta iyo khudaarta boloshahay ama halowday.

2. Maxaa dhaliya caabuqan?

Dhakhaatiirta waxay aaminsan yihiin in mucormycosis uu ka dhalan karo isticmaalka waxyaabo leh maadada steroids - dawo loo adeegsado bukaannada ay xaaladdooda aadka u xuntahay ee qaba korona fayras.

Khubarada waxay aaminsan yihiin in hoos u dhaca difaaca jirka uu sabab u yahay in qofka uu ku dhaco caabuqa mucormycosis.

3. Maxay tahay sababta uu Hindiya ugu badan yahay?

Hindiya waxay bartamaha ugu jirtaa mowjadaha labaad ee korona fayras oo faro ba'an ku haya dalkaas, in kastoo tirada kiisaska maalinlaha ah ay sii yaraaneyso.

Taas waxay sababtay in dhakhaatiir badan ay billaabaan in bukaannada ay siiyaan dawada ka sameysan maadada steroids, si ay u daweeyaan dadka qaba Covid-19.

4. Maxay yihiin astaamaha lagu karto xanuunkan?

Sidoo kale, waxaa barara indhaha oo aad u xanuunaya, illin ka timaadda indhaha iyo shucaac ku furma aragga. Sidoo kale wuxuu qofka beelayaa hal il. Waxaa dhici karta in finan madow ay ka soo baxaan hareeraha sanka.

Dhakhaatiirta waxay sheegayaan in bukaannada badankooda ay isbitaallada yimaadaan xilli xanuunka uu meel xun gaaray. Mar ay aragga beeleen oo dhibka uu sii batay.

Markaa, dhakhaatiirta waxay ku qasban yihiin in ay qofka ka saaraan isha uu xanuunka aad u saameeyay.

Mararka qaar, bukaanka wuxuu beeli karaa labada indhood. Waxaa dhacda xilliyo dhakhaatiirta ay qofka ka bixinayaan lafta dhabanka, si looga hortago in xanuunka uu faafo.

Balse waxaa lagu daweyn karaa irbadda la dagaallanka cambaarta. Waxaana qasab ah in qofka la siiyo maalin kasta - illaa siddeed isbuuc. Waa dawada keli ah ee la dagaallami karta xanuunkan.

5. Ma yahay cudur la kala qaadi karo oo faafa?

Balse, maadaama uu yahay caabuq cambaar ah oo ku jira dhulka ama hawada, way adag tahay in qofka uu iska ilaaliyo.

Haddaba, qofka caafimaadka qaba ama hannaanka difaaca jirkiisa uu fiican yahay, waa in uusan ka baqan in xanuunka uu ka qaado qof kale.

"Marka hannaanka difaaca jirka uu daciifo, taas oo sabab ay u tahay dawada kansarka ama sokorta, xubnahan (cambaarta iyo jeermiska) way ka faa'ideystaan wayna sii bataan," sida uu Shetty u sheegay Reuters.

6. Heerka fafidda xanuunkan ee Hindiya intuu gaarsiisan yahay?

Sarkal sare oo ka tirsan dowladda Hindiya, VK Paul, wuxuu sheegay in "dhibaato wayn oo xanuunkan mucormycosis ah oo dillaacay in aysan jirin. Balse tiro sii kordheysa ayaa dalka oo dhan laga soo sheegay, waxayna gaartay 8,800, isbuucan.

Bukaankii ugu yaraa ee uu daweeyay bishii la soo dhaafay, wuxuu ahaa 27 sano jir, kaas oo qabay cudurka macaanka. "Waxay noqotay in aan qalno isbuucii labaad ee COVID uu la jiifay, waxaanna ka saarnay hal il. Waa musiibo," ayuu yiri.

Hay'adda baritannada caafimaad ee Hindiya iyo Wasaaradda caafimaadka waxay ku baaqayaan in la dhowro nadaafadda iyo in la xakameeyo xanuunada la midka ah sokorta.

Sidoo kale, waxay dadka ugu baaqayaan in ay xirtaa kabo, surwaal dheer, shaati gacmo-dheere ah iyo gacmo-gashi, si ay uga hortagaan wasaqda, busta iyo in ay iska ilaaliyaa in cambaarta dhulka ay jirkooda u soo gudubto.