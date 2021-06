Xildhibaanad surwaal ay xirnayd awgii looga saaray gudaha baarlamaanka

Nin xildhibaan ah ayaa kalfadhi uu baarlamaanka lahaa ka dhex sheegay in qaabka dumarka qaarkood ay u soo lebbistaan ay baarlamaanka u keeneyso in lagu maadeysto.

Waxa uu intaasi ku daray in tani aysan ahayn cabashadii ugu horreysay ee ku saabsan lebbiska xildhibaannada dumarka ahi ee ku jira baarlamaanka, wuxuuna ku amray nidaamiyeyaasha baarlamaanka in aysan oggolaan in baarlamaanka uu soo galo qof kasta oo si aan habboonayn u lebbisan.

In kastoo xildhibaan Xuseen uusan faahfaahin ka bixin waxa ka khaldan ee uu ku qoonsaday lebbiska xildhibaanad Sichwale, haddana wuxuu soo daliishaday qaanuunka baarlamaanka ee dumarka u oggolaanaya in ay xirtaan surwaal haseyeeshee diidaya in dharkaasi uu noqdo mid ku dheggan jirkooga. BBC-du uma aysan suurtagelin in ay hesho xildhibaan Xuseen oo ay wax ka weydiiso arrintaasi.