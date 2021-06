Itoobiya: Xasuuq ma lagu tilmaami karaa waxa ka dhacay gobolka Tigray?

16 Daqiiqadood ka hor

Baadariga Kaniisada Orthodox-ka ee Itoobiya ayaa kiciyey dood la isku ismaandhaafay markii uu sheegay in xasuuq laga wado waqooyiga gobolka Tigray.

Abune Matthias - oo asal ahaan kasoo jeeda qowmiyada Tigrayan - wuxuu sharraxaad ka bixiyay tan iyo markii uu qarxay iskahorimaadka bishii Nofeembar ee udhaxeeyey militariga Itoobiya iyo Jabhadda Xoreynta Dadka ee Tigreega (TPLF), in "afkiisa la xdhray, oo uusan hadli karin cabsi darteed".

Hadalka qiirada leh ee Abune Matthias wuxuu layaab ku noqday dad badan oo u dhashay qoomiyadda Tigreega, kuwaa oo si qoto dheer uga naxay rabshadaha ka socda gobolkooda. In ka badan laba milyan oo qof ayaa ku barokacay iskahorimaadkaas.

Hadalka Nacaybka ah

Ilaa iyo hadda, ururrada xuquuqul insaanka ayaa sheegay in laga yaabo in dambiyo ka dhan ah aadanaha ay ka dhaceen Tigray. Taas oo suuagal ah in ay isbeddesho.