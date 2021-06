Gabdho 4 jir iyo 9 jir ah oo kaxaystay baabuur si ay "badda ugu soo dabaashaan"

42 Daqiiqadood ka hor

Booliska gobolka Utah ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in arbacadii dhaweyd ay la kulmeen arrin "layaab ku noqotay" kaddib markii ay arkeen gabar yar oo sagaal jir ah oo gaari gacanteeda ku wadata, taa oo ay la socoto walaasheed oo afar sano jir ah.

Gabdhahani walaalaha ah ayaa saraakiisha booliska u sheegay in ay u socdeen gobolka California ee isla dalkaasi Mareykanka oo ay doonayeen "in ay ku soo dabaashaan badda".

Qoraal la soo dhigay Twitter-ka ayay boolisku ku sheegeen in gabdhahani ay mareen laba waddo oo waaweyn, ayna ku dheceen laba baabuur oo midkood uu yahay gaari xamuul ah oo ay ka hortageen, shilkaasi oo sababay in baabuurkooga uu burburo.

Waaxda booliska ee magaalada West Valley City ee gobolka Utah ayaa sheegtay in gabdhahani ay Arbacadii tooseen abaare saddexdii aroornimo, waxayna qaateen baabuur nooca Chevy Malibu ah, xilli waalidiintoodu ay jiifeen.

Qorshahoodu wuxuu ahaa sida la sheegay in ay ka tagaan gobolkaasi Utah ee aan lahayn badda oo ay aadaan gobolka California oo u jira ugu yaraan toban saacadood oo safar dhulka ah, si ay badda ugu soo dabaashaan.

Sida uu boolisku sheegay gabadha sagaal jirka ah ayaa baabuurka wadday qiyaastii 16km, ka hor inta aysan ku dhicin gaari kale. Kaddib waxay martay meel aan baabuurta loogu talagelin in ay maraan, waxa ayna markii dambe ka hortagtay baabuur xamuul ah oo ay ku dhacday.

Scott List oo ka tirsan waaxda dambi-baarista deegaanka West Jordan oo ah halka uu degganaa qoyska gabdhahani ayaa sheegay in waalidiintooda aysan xitaa ogayn in ay maqan yihiin iyo in kale ilaa booliska ay ka toosiyaan oo ay u sheegaan shilka dhacay.