Dowladda isbeheysiga Israa'iil: Bixitaanka Netanyahu ma yahay bilawga dabbaaldegga Falastiiniyinta?

29 Daqiiqadood ka hor

Wuxuu si toos ah uga jawaabayaa arrintaas: "Wax badan maahan, marka laga reebo in la xaqiijiyo ansixinta miisaaniyad cusub oo qaran, si dib loogu soo nooleeyo dhaqaalihii ku xirnaa musiibada, ka dib in ka badan laba sano oo ismari waa siyaasadeed ah iyo afar doorasho ka dib, Israa'iil wali waxay isticmaaleysaa miisaaniyaddii 2019 ee la ansixiyay saddex sano ka hor."

Qoraagu wuxuu rumeysan yahay in "isbahaysiga uusan ku saabsaneyn dowlad wax dhiseysa, ujeedkooda ugu wayn waa in la eryo Benjamin Netanyahu, ka dib 12 sano oo xiriir ah oo uu xukunka hayay."

"Dadka dhaleeceeya waxay filayaan in Netanyahu uu isku dayo in uu soo jiito xubnaha isbahaysiga ee aan ku faraxsanayn ku biirista cududda Carabta iyo kuwa bidixda ka tirsan."

Qoraagu waxa uu xusay in Netanyahu uu ogyahay in isku daygiisa ah in uu xukunka sii hayo ay go'aamin karto in xabsi lagu xukumi doono iyo in kale, "laakiin isaga oo u malaynaya inuu xukunka ka sii baxayo badhtamaha bisha Juun, Falastiiniyiintu ma dabbaal degi doonaan."