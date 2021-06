Ninka 12 jeer ka baxsaday xabsiga ee dadka badan ka yaabiyay

5 Daqiiqadood ka hor

Dadweynaha dalka Senegal ayaa aad u hadal haya nin marar badan oo is xig xigay ka baxsasday xabsiyo ku yaalla dalkaas, wuxuu sheegay in 12 jeer uu ka baxsaday xabsi.

Warbaahinta Senegal ayaa tabineysay qaabka uu uga baxsaday xabsi bishii May.

Ninkan oo lagu magacaabo Baye Modou Fall wuxuu sheegay in dumiyay qeybo kamid ah xabsiga isla markaana uu ka booday gidaarka isaga oo adeegsanaya xarig.

Wuxuu intaas ku daray in muddo 9 sano ah uu sugayay in caddaalad helo balse qareenada qaar ayaa dacwaddiisa ku tilmaamay inay muujineyso baahida loo qabo in wax laga baddalo nidaamka caddaaladda ee Senegal.