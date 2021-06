Maxaad ka taqaanaa labada goobood ee Afrika ku yaalla balse wali gacanta ugu jira Yurub?

6 Juunyo 2021

Waa labada goobood ee kaliga ah ee Yurub laga leeyahay oo ku yaalla Afrika-- taasoo ah xaqiiqo siyaaasadeed iyo mid sharci oo haseyeeshee ay Moroko aysan aqoonsanayn iyadoo dalabaneysa in jasiiradahaasi iyaga gacantooda lagu soo celiyo.

Bishii la soo dhaafay, tiro aad u badan oo muhaajiriin ah ayaa ka soo tallaabay xadka hal maalin gudaheed kuwaas oo gaarayay 8,000, oo u badan reer Morocco. Waxaa kale oo soo baxay in ilaalada xuduudda Marooko ay indhaha ka qarsadeen arrintaan oo ah jabin sharci.

Dhacdadan ayaa si deg deg ah ugu xuub siibatay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxeysa Spain iyo Morocco, taas oo dhalisay in dowladda Spain ay u dirto ciidamo ay ku xoojinayso dhulalkaas isla markaana raiisel wasaare Pedro Sanchez uu ku sifeeyo inay tahay arrintaan "dhibaato aan horay loo arag oo sanadihii la soo dhaafay u dhaxeysay Midowga Yurub iyo Morocco.

Gumeysi Yurub

Spain, sida dalalka kale badankood, waligeed ma aqoonsan sheegashada Morocco ee dhulkaas. Maxkamad ay Spain leedahay ayaa Talaadadii diiday inay amarto in la xiro Mr Ghali oo u ololeeyanaha madax banaanida jasiiradahaasi iyadoo lagu eedeeyay dambiyo dagaal maadama sida ay sheegtay maxakamddu aan caddeyn loo haynin dambiyada lagu eedeyay.

Balse waxaa jirta gudaha Morocco arrin dadku ka mideysanyihiin ah oo ah in dhulka galbeedka Saxaraha sida ay u aaminsanyihiin in Morocco uu ka mid yahay ay aaminsanyihiin in Ceuta iyo Melilla yihiin dhulkooda. Ka hadalka xaaladda labada magaalo ayaa isa soo tarayay xilliyadii dambe gaa rahaanna marka ay soo kordheen xaaladaha tahriibka. Sheegashada Moroccan ee dhulka ayaa u muuqata mid micno sameynaysa.Degaannada ayaa ku yaalla ciida Afrika, halka Spain-na ay ku taallo Yurub. Waxay u egtahay xaalad tusaale cad u ah gumeysigii reer Yurub.