Qaar ka mid ah xubnihii laga soo cawday ee guddiyada doorashooyinka ee Soomaaliya oo liiska laga saaray

6 Juunyo 2021

Haddaba go'aanka guddiga waxaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ku shaaciyay wasiir ku xigeenka warfaahinta ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala: "Maalmo dedaal dheer aan bixinay wadatashi balaaran aan sameynay isticmaalnay dhamaan aalladihii aan heli karnay suurtagalka nooga dhigi lahaa in aan kala oggaano cabashooyinkii la xiriiray guddiyada saddexda qaybood ah ee hirgalinta doorashada guddiga heer federal ee Fiit guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer mamaul goballeed ee Siit waxaa caawa noo suurta gashay in aan soo gabagabeyno kala saaristii iyo kala hubintii" ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.

Wasiir ku xigeenka warfaafinta ayaa dhanka kale waxa uu faafaahin dheeraad ah ka bixiyay waxa ay kala yihiin 34 xubnood ee ay ka saareen guddiyada doorashooyinka: "Waxaa jira sidoo kale saddex xubnood oo heer maamul goballeed ee Soomaaliland oo iyagana ay tabashooyin ka jiraan waxaana innagoo raacayna heshiiskii 27 May magaalada Muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay raysal wasaaraha ku xigeenkiisa iyo guddoomiyaha Aqalka Sare in ay tashi ka yeeshaan arrintaas sidii ay u xalin lahaayen"

Baaritanka guddiga

Dowladda waxay sheegtay in baaritaano ay ku sameyneyso eedeymaha loo jeediyay guddiga balse haddii ay soo baxaana caddeymaha in meesha laga saari doono xubnaha lagu helo caddeymaha.

"Shaqada aan hadda bilaabeyno ayaa ah in aan baaritaan ku sameyno eedeymahaas , caddeymo aan u raadinno kadibna ciddii caddeymo ku filan loo helo isla markaana buuxin weyso shuruudaha ku xusan 17-ka September heshiiskii la gaaray iyo awaamiirta uu Ra'iisul Wasaaraha na siiyay in cid kamid ah shaqaalaha rayidka ama ciidamada aanay kamid noqon ciddii ku habboonaan wayso habraacaas ayaan ka saari doonaa" ayuu yiri Al Caddaala.

Diiwaanka Xubnaha Cabashada Ka jirto

Rai'isal wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed kana tirsan golaha midowga musharaxiinta, Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa BBC u sheegay in arrimaha ay ka cawdeen ay aheyd in guddiga doorashada ay ka mid ahaayeen shaqalaaha dowladda iyo ciidamada sidaas darteedna ay ku diidanayeen.

"Anagu waxaan aaminsanahay in la xalliyo oo hannaanka doorashada hore u socota, oo aanan la carqaladeyn, anagu waxaan ku kalsoonahay si dalkan ay uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah in hannaanka doorashada la saxo" ayuu yiri Ridwaan.

BBC-da oo Ridhwaan wax ka weeydiisay in sababta xubnaha ay cabashada uga qabaan ay tahay in ay xidid la yihiin madaxda qaar iyo in aragtidooda ay baraha bulshada ka taagaareen dowladda, ayuu iska fogeeyay arrintaas. Wuxuuna ku adkaystay in sababta ugu weyn ay tahay in ay ka tirsanyihiin ciidanka nabad sugidda iyo shaqaalaha rayidka dowladda.