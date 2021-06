Masjid ay tahay in maalin ka hor aad sii qabsato booskii aad kaga tukan lahayd

9 Saacadood ka hor

Xayiraadihii is dabada jooga ahaa ee lagu soo rogay dalkaas isla markaana uu sababay cudurka Covid-19 ayaa dhawaan dowladdu qafiifisay waxaana bilowday in Masaajidda dib loogu tukado balse tiro dad ah oo aad u xadidan ayaa loo oggalyahay inay fursad u helaan ku cibaadaysiga Masaajidda.

Sidee masaajidka boos looga sii qabsadaa?

Sidoo kale Maxamuud Xasan ayaa BBC-da u sheegay in maalinta Jimcaha maadama tiro gaaraysa 50 loo oggalyahay hal mar in ay Masaajidku ku tukadaan in ay kordhiyeen inta jeer ee la tukan karo oo ay ka dhigeen ilaa saddex jeer taas oo wadarta guud ka dhigaysa 150 qof oo masaajidka isu banneeyay. Ka hor xayiraadaha fayraska karoona waxaa Masaajidka ku tukan jiray dad ka badan 3 kun oo ka mid ah Muslimiinta ku nool magaalada uu ku yaallo.

Guddiyo ay leeyihiin Muslimiinta masaajida dalka Sweden ayaa dowladda kala hadlay arrinta la xiriirta xayiraadaha masaajidda hase yeeshee dolwadda ayaa ku wargalisay in aan la dhayalsan karin cudurka maadama uu wali dalka iyo dunida kalaba ka jiro. Waxaa loo sheegay guddiyadaas in wakhtigaan loo baahanyahay in la muujiyo degganaan iyo taxadar maadama la rajaynayo in bilaha soo socda wax is badellaan.