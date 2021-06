Maxay tahay sababta Kim Jong-un oo amar kasoo saaray saraawiisha Jeans-ka?

Kuuriyada Waqooyi ayaa dhawaan soo saartay xeerar looga hortaggayo saameynta dhaqamada shisheeye- gaar ahaan in la ciqaabo qof kasta oo lagu helo in isago daawanaya aflaanta shisheeye ama sawaariisha Jeans-ka iyo adeegsiga af-suuqa, hadda maxay tahay sababta?

Yoon Mi-so waxay sheegtay in markii 11 aheyd ay aragtay qofkii ugu horreeyay la dal-dalay kadib markii lagu helay isaga oo daawanayaa riwaayadaha Kuuriyada Koonfureed.

Waxay sheegtay in dadkii deriska la ahaa qofkaas la dal-dalay lagu khasbay inay daawadaan riwayaddaas.

"Haddii aad daawan waaysaan, waxaa la idin kuugu tirinayaa in aad gasheen khiyaano qaran" ayay tiri Yoon Mi-so oo ku sugan Seoul xilli ay la hadleysay BBC-da.

Ciidamada amniga Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijinaya in xukun dil ah lagu fuliyo qof kasta oo dalka soo geliyo muuqaallada sharci darrada ah.

'Dagaal aadan u heysan wax hub ah'

Kawaran haddii aad wajaheyso mar kasta xayiraad joogto ah oo ku aadan in aadan heli karin internet ama aad geli karin baraha bulshada, waxa aad daawan karto uu yahay teleefishinno fara ku tiris ah oo baahinaya khudbadaha hoggaamiyeyaasha dalka- waana nolosha ka jirta Kuuriyada Waqooyi.

Dhawaan warqad uu hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un u qoray xisbiga dhalinyarada ayuu ku baaqay in la sameeyo howgallo ka dhan 'Dhaqamada aanan la aqbalikarin ee shaqsiyadeed ee kasoo horjeedo dhaqamada hanti wadaaga' ay wadaan dhalinyarada.

Wuxuu doonayaa in la joojiyo hadallada, qaabka timaha loo jarto iyo dharka uu ku tilmaamay 'sunta halista ah'

Warbaaninta NK ee fadhigeedu yahay Seoul oo soo xiganeyso ilo wareedyo ku sugan Kuuriyada Waqooyi ayaa ku warrantay in saddex qof oo dhalinyaro ah la geeyay xarun dhaqan celis ah kadib markii timahooda ay qaab kale u jarteen , waxaana la jaray saraawiishooda oo anqowga dhaafsiisanaa, BBC-ada ma xaqiijin karto dhacdooyinkaas.

Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka waxay sheegayaan in Kim uu isku dayayo in uu joojiyo in dhaqamada ama wararka shisheeyee ay soo gaaraan shacabka Kuuriyada Waqooyi xilli ay sii adkaaneysa ku noolaanshaha dalkaas.