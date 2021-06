Alzheimer's: Seddax arrimood ka ogow dawada loo helay cudurka ilowshaha ama asaasaqa

9 Juunyo 2021

Waa markii ugu horreysay, ku dhawaad 20 sano ka dib, oo dalka Mareykanka laga ansixiyay dawada xanuunka asaasaqa, waxaana sidoo kale lagu wadaa in dawadan laga isticmaalo dalal kale sida Britain.

Hay'daha samafalka ayaa soo dhaweeyay wararka ku saabsan in dawadan cusub la helay.

Ugu yaraan 100,000 qof oo ku nool UK oo qaba xanuunka asaasaqa ayay suurtagal tahay in la siiyo dawada, waa haddii waaxda qaabilsan tayada dawooyinka ee UK ay ansixiso isticmaalkeeda.

Waaxda la socota tayada dawooyinka Mareykanka ayaa sheegtay in ay heyso caddeymo la isku haleyn karo uu ku aadan waxtarka dawadan ay u leedahay bukaanada uu ku dhacay cudurkan maskaxda waxyeeleeya.

Tijaabada muranka badana dhalisay

Ka dib waxaana la ogaaday in sidii la rabay aanay waxbo uga qaban xaaladda xusuusta bukaanka iyo ilowshaha.

Balse sannad ka dib, shirkadda qaabilsan dawooyinka ee laga leeyahay Mareykanka ee Biogen, ayaa darasaad qotodheer ku sameysay dawada, waxay ogaatay in ay waxtar leedahay, waa haddii qofka la siiyo tiro xooggan oo ka mid ah dawada.

'Bukaanka oo hela jihada saxda ah'

Aldo Ceresa, oo ku nool Britain, kana qeyb qaatay tijaabada tallaalka ayaa sheegay in dawadan ay wax badan u tartay. "Waxaan ku faraxsanahay in aan si mutadawacnimo ah uga qeyb qaatay tijaabada", ayuu yiri.

Qoyska Mr Ceresa ayaa sheegay in xaaladdiisa ay wanaagsan tahay. Waxay tilmaameen in markii hore uusan xusuusan karin waxyaabaha uu doonayo in uu qabto.